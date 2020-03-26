تحديد موعد تأهيل حمدي فتحي بعد عملية الغضروف

تحرير:احمد سعيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

حمدي فتحي

يخوض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال أحد معسكرات المنتخب. وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له.

وأشار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وكشف طبيب الفريق أنه بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي سيخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة وسيتم ارسالها إلى الطبيب