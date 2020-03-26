رياضة

تحديد موعد تأهيل حمدي فتحي بعد عملية الغضروف

تحرير:احمد سعيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
يخوض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال أحد معسكرات المنتخب. وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له.
وأشار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وكشف طبيب الفريق أنه بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي سيخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة وسيتم ارسالها إلى الطبيب
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الأهلي يكشف عن تطورات إصابة فتحي و سمير

يخوض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، أوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له. وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.
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تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
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الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
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عدلي القيعي يفتح النار على حسام عاشور (فيديو)

وجه عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، هجوما على حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة بعد اتخاذ قرار عدم تجديد تعاقده. وقال القيعي خلال برنامجه، أن لقب "رمز" لا يطلق على أي لاعب، وإنما هو مصطلح يشير إلى أن يكون هذا الشخص شديد الانتماء وأنت يكون مخلص للكيان، الرمز دائما يذكر بما هو طيب وبإنجازاته. وواصل:" أي حد يسيئ للمكان إذا كان يقصد أو لا.. إزاي أساوي بينه وبين الرموز الحقيقيين؟ مختار التتش لم يكن حتى عضو مجلس إدارة للنادي ولكن، يظل رمز الأهلي".
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مروان محسن: الانتقادات الموجهة لي تخطت كل الحدود

أكد مروان محسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه خاض تحديات كبرى مع نفسه، رغم انهياره بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي. وأضاف مروان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة": "إذا سجلت أصبح لاعبًا جيدًا، وإذا لم أسجل أكون سيئًا، وماذا عن المدربين الذين يدفعون بي في المباريات، أنا لا أشارك بالواسطة، وأحزن من معاملة الجماهير معي بالقطعة". وأضاف: "لا أريد ذكر محللين بأعينهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم، لكنهم يهاجمونني والموضوع تحول لـ (بجاحة)، أنا صبور وأفعل كل ما في وسعي".
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كريم نيدفيد يقاضي مركز تأهيل في ألمانيا

وكل كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية دولية ضد أحد مراكز العلاج الطبيعي في ألمانيا، الذي باشر فيه تأهيله، لكنه تم بشكل خاطئ، مما أدى لتعرضه لمشاكل في جديدة الركبة المصابة. وخضع لاعب وسط الأهلي لعمليتين جراحيتين في الركبة بعد العملية الأساسية بسبب إصابته بقطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء المصاب في العملية الأخرى.
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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، عن طريق رمضان صبحي. ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 فوز، بينما يحتل سموحة بقيادة مدربه حمادة صدقي المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.
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