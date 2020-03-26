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الإسماعيلية تضرب المثل في الانضباط لليوم الثاني للحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
الإسماعيلية_أرشيفية
الإسماعيلية_أرشيفية
شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع سواء بعض الأشخاص المسموح لهم بالمرور من العاملين في القطاع الصحي طبقا لعملهم. وقام اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بمتابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة، إذ تواجد كلا من: اللواء طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بميدان الممر بوسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرار.
وأعلنت هيئة قناة السويس، أنه تقرر تعديل مواعيد العمل لجميع وسائل العبور بطول المجرى الملاحي لقناة السويس، التي تشمل جميع الكباري العائمة والمعديات والأنفاق أسفل القناة في ثاني أيام الحظر.وتشمل تلك التعديلات: أن تعمل المعديات والأنفاق اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الخامسة مساءً، وكذا الكباري العائمة
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طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
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محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين بمحافظات أخرى من الحضور

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل، تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ495 شخصا.. و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 130 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين بمحافظات أخرى من الحضور

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل، تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ القرار. وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.
مترو الأنفاق

قبل بدء الحظر.. المترو يعلن مواعيد قيام ووصول آخر قطار في كل خط

أعلنت وزارة النقل، جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق بعد التعديل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
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