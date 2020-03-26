الإسماعيلية تضرب المثل في الانضباط لليوم الثاني للحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع سواء بعض الأشخاص المسموح لهم بالمرور من العاملين في القطاع الصحي طبقا لعملهم. وقام اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بمتابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة، إذ تواجد كلا من: اللواء طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بميدان الممر بوسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرار.

وأعلنت هيئة قناة السويس، أنه تقرر تعديل مواعيد العمل لجميع وسائل العبور بطول المجرى الملاحي لقناة السويس، التي تشمل جميع الكباري العائمة والمعديات والأنفاق أسفل القناة في ثاني أيام الحظر.وتشمل تلك التعديلات: أن تعمل المعديات والأنفاق اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الخامسة مساءً، وكذا الكباري العائمة