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طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

تحرير:أمينة محمود ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
جاءت القرارات كالتالي:- جميع سنوات النقل «من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي»: سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، بداية تعليق الدراسة، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.- سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية، والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق
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استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

الإسماعيلية تضرب المثل في الانضباط لليوم الثاني للحظر

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع سواء بعض الأشخاص المسموح لهم بالمرور من العاملين في القطاع الصحي طبقا لعملهم. وقام اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بمتابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة، إذ تواجد كلا من: اللواء طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بميدان الممر بوسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرار.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين بمحافظات أخرى من الحضور

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل، تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ495 شخصا.. و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 130 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
مصطفى-مدبولي

مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف إجراءات وضع معايير المشروعات البحثية لطلاب النقل

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، رسميا بالخطوات التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية خلال فترة تعليق الدراسة، وتضمنت التعليمات التأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة باستمرار الدراسة الإلكترونية بالفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة تواصل "ايدمودو" و"ذاكر"، لشرح المواد التعليمية والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

رسميا.. إلغاء امتحانات نهاية العام للمراحل من 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي

?استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجهود التي اتخذتها الوزارة، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب، وقال في رسالة مصورة اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودا كبيرا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: إجراء الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب في استمرار تعلمهم، إذ جاء في الخطاب أن يقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.
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