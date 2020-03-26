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نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ م
رولا محمود
رولا محمود
ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
من جانبها «التحرير»، تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، للسؤال عن آخر تطورات حالة رولا محمود الصحية وهل تواصلت معها النقابة أم لا؟. نقيب الممثلين أوضح أنها ليست عضوة بالنقابة، قائلا: «مش عضو عندنا ومعرفهاش»، لافتًا انه لم يتواصل معها. يذكر أن الفنانة رولا محمود،
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أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
احمد-حلمى (1)

هتكتشفوا أولادكم.. أحمد حلمي ينادي بالبقاء في المنزل

يحاول المؤثرون في المجتمع نشر الوعي بأهمية المكوث بالمنزل، إذ أُطلقت مباردة «خليك في البيت»، وشارك فيها مجموعة من الفنانين ومختلف فئات المجتمع، حاملين شعار «خليك في البيت»، ومن ثم أطلقت قناة «إم بي سي مصر» شعار «خليك في البيت وهنسليك»، فالجميع يحاول تقديم الدعم بمختلف الأشكال، وبالأمس ظهر الفنان أحمد حلمي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» معبرًا عن إعجابه بالبقاء في المنزل، طالبًا من الجميع الاستفادة من هذا التوقيت في عدة أشياء، مثل: «اكتشاف الأبناء، وعمل أكلات بالمنزل».
رولا محمود

ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.
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تامر حسنى

تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».
أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
رولا محمود

ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.
محمد -هنيدى

«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

كعادته يشارك الفنان محمد هنيدي، حدث جمهوره الأحداث، لكنه يعلق عليها بطريقته الخاصة التي لا تخلو من الكوميديا، إذ سخر هنيدي من الأنباء المتداولة عن ظهور فيروس جديد في الصين يدعى «هانتا»، في الوقت الذي يشهده العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، ونشر «هنيدي» صورة من مشهد يجمعه بالفنان سامي سرحان، من فيلم «فول الصين العظيم»، الذي كان يقنعه فيه بأن «الصين حلوة»، ليعلق هنيدي: «الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كداب».
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