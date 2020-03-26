نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ م

رولا محمود

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».

من جانبها «التحرير»، تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، للسؤال عن آخر تطورات حالة رولا محمود الصحية وهل تواصلت معها النقابة أم لا؟. نقيب الممثلين أوضح أنها ليست عضوة بالنقابة، قائلا: «مش عضو عندنا ومعرفهاش»، لافتًا انه لم يتواصل معها. يذكر أن الفنانة رولا محمود،