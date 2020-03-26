الأهلي يكشف عن تطورات إصابة فتحي و سمير

تحرير:احمد سعيد ٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ م

سعد سمير

يخوض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، أوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له. وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي. فيما يخوض سعد سمير مدافع الأهلي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق. ويؤدي



وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.



فيما يخوض سعد سمير مدافع الأهلي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.



ويؤدي سعد سمير تدريبات علاجية وبدنية وفقا للبرنامج الموضوع له من الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة وتر اكيلس.



ويقوم سعد بمتابعة برنامجه التدريبي يوميا مع طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق عبر "واتس آب".



وأوضح الجهاز الطبي للاهلي ان سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي باستجابة جيدة وسوف يعود تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية شهر مايو المقبل وفقا للبرنامج المحدد للاعب من بعد جراحة وتر اكيلس.



