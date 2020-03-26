سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

نادي الزمالك

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.

مصدر أمني مسؤول نفى في تصحريات خاصة لـ"التحرير" نشوب الحريق داخل القلعة البيضاء، مؤكدا عدم تضرر منشآت النادي. وأوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح. تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة