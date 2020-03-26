جريمة

سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.
مصدر أمني مسؤول نفى في تصحريات خاصة لـ"التحرير" نشوب الحريق داخل القلعة البيضاء، مؤكدا عدم تضرر منشآت النادي. وأوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح. تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة
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حبس-كلابشات

الخطر داخل 150 مترا.. حلم مشبوه زج بفني خلف القضبان

مخزن بالطابق الأرض لعقار سكني بـ«طريق 11» في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اتخذه فني بشركة السكر مصنعا لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر معرضا حياة المواطنين للخطر بحثا عن جني المال، إلا أن «كلبش» الشرطة كتب نهايته. لم يكتف «صبري.ح»"، 38 سنة، بإنتاج كمامات مغشوشة بل عمد إلى طرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليسقط بعد مرور أسبوعين على بدء نشاطه الآثم.
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من أكتوبر لمدفن الموسكي.. الأمن يجابه غش «المطهرات»

لم تقتصر الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي وحظر التحرك بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لتشمل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كلبش

الشهادة بـ3 آلاف.. كيان وهمي ينهي حلم عاطل بـ«كلبش»

البحث عن المال وجني ثورة طائلة بأسهل الطرق دون تكبد مشقة العمل الجاد والرضا برزق حلال بات جُل ما يدور داخل عقل "مازن" - اسم مستعار- الحاصل على بكالوريوس، عمد إلى استغلال موهبته في غير محلها، وسوس له الشيطان بأن الفرصة أضحت سانحة أمام بلوغ مبتغاه المنشود، وشرع في إنشاء كيان تعليمى وهمي للدراسات العليا داخل شقة سكنية بحي الدقي وسط محافظة لجيزة، اتخذه مقرا للنصيب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.
زحام-مرورى (3)

60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
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زحام-مرورى (3)

60 دقيقة زحامًا مروريًّا.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

60 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
غلق-جزئي -لشارع -الهرم (2)

استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
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20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
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