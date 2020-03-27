رياضة

دوناروما: أخشى رونالدو.. وميلان يعني الكثير لي

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان - صورة أرشيفية
جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان - صورة أرشيفية
علق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الإيطالية على وضعه الحالي مع الروسونيري، وموقفه من مواجهة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قائلا: "ألوان الروسونيري تعني الكثير لي، لأنني نشأت هنا وكنت دائما من مشجعي ميلان، قد لا أستطيع مساعدة الفريق، لكني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".
وتابع دوناروما: "الهدف الأول لي هذا العام هو الذي أشاركه مع النادي، والذي وضعناه لأنفسنا في بداية الموسم"، مضيفا: "أما هدفي الشخصي هو بذل قصارى جهدي دائما ومحاولة استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف".   وذكر: "أتدرب حاليا في المنزل خلال فترة الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"، مختتما: "واجهت العديد
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