دوناروما: أخشى رونالدو.. وميلان يعني الكثير لي

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص

جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان - صورة أرشيفية

علق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الإيطالية على وضعه الحالي مع الروسونيري، وموقفه من مواجهة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قائلا: "ألوان الروسونيري تعني الكثير لي، لأنني نشأت هنا وكنت دائما من مشجعي ميلان، قد لا أستطيع مساعدة الفريق، لكني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".

وتابع دوناروما: "الهدف الأول لي هذا العام هو الذي أشاركه مع النادي، والذي وضعناه لأنفسنا في بداية الموسم"، مضيفا: "أما هدفي الشخصي هو بذل قصارى جهدي دائما ومحاولة استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف". وذكر: "أتدرب حاليا في المنزل خلال فترة الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"، مختتما: "واجهت العديد