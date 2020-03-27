خالد الغندور يكشف حقيقة ضم الزمالك ثنائي الدراويش

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

خالد الغندور - صورة أرشيفية

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن ملامح صفقات الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الزمالك سيسعى لإعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، كل ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف ليس له أي أساس من الصحة، كما لم يتفاوض الزمالك مع محمود البدري لاعب الإسماعيلي، "فالزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة للحصول على خدماته"، وذلك بحسب ما صرح به عبر قناة نادي الزمالك.

وعن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح الغندور: "بنسبة 90% سيتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، والأهلي والوداد"، مضيفا: "هناك اقتراح قوي بإقامة مباراة نصف النهائي من مباراة واحدة، ثم المباراة النهائية بعدها بأيام". وكشف عن تلقي ناديه عرضا أوروبيا كبيرا لعبد الرزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندري،

وعن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح الغندور: "بنسبة 90% سيتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، والأهلي والوداد"، مضيفا: "هناك اقتراح قوي بإقامة مباراة نصف النهائي من مباراة واحدة، ثم المباراة النهائية بعدها بأيام".



وكشف عن تلقي ناديه عرضا أوروبيا كبيرا لعبد الرزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندري، موضحا: "تلقى مجلس إدارة الزمالك عرضا من نادي أوروبي لضم المهاجم الإيفواري بقيمة 3 ملايين يورو".



وتابع: "من المقرر أن يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مصير سيسيه، سواء بالموافقة على العرض الأوروبي أو استعادة اللاعب، عقب نهاية الموسم الجاري".