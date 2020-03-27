وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.

وأوضحت خليل، في تصريح لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة: "تم تجهيز الجثمان من قبل المستشفى وهذا الإجراء يتم في حالات الإصابة بأحد الأوبئة، وهذا إجراء احترازي يتبع قوانين منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار العدوى، يحدث هذا الإجراء في الأوبئة التي تنتشر العدوي فيها من الجثمان عن طريق الدم أو الهواء المتبقي