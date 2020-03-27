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وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.
وأوضحت خليل، في تصريح لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة: "تم تجهيز الجثمان من قبل المستشفى وهذا الإجراء يتم في حالات الإصابة بأحد الأوبئة، وهذا إجراء احترازي يتبع قوانين منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار العدوى، يحدث هذا الإجراء في الأوبئة التي تنتشر العدوي فيها من الجثمان عن طريق الدم أو الهواء المتبقي
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طقس-معتدل

غدا طقس لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الجمعة، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مصطفى-مدبولي

8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، 8 حقائق للرد على الشائعات هو انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن هذه الحقائق هي:
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
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أندريه-زكي‎

الطائفة الإنجيلية تعلق كافة الأنشطة لمواجهة كورونا

قرر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر، اعتبارا من الخميس 19 مارس وحتى نهاية شهر مارس الجاري بجميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن ذلك في إطار ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وحرصا على حياة جميع المواطنين، من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتماشيا مع القرارات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، التزاما بمعايير الصحة والسلامة، التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (17)

لبنان يسجل أول وفاة بفيروس «كورونا»

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي. وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 حالة هذا الأسبوع. كما أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إغلاق الحدائق العامة. وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: "تقرر إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".
فيروس- كورونا (19)

البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.
مطار-الاقصر (2)

فحص وزراء الصحة والسياحة والطيران بمطار الأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كافة المسافرين.
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