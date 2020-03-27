روسيا: أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بسبب كورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222 ألفا و873 شخصا، فيما لا يزال 145 ألفا و134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.وأضاف البيان أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف