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روسيا: أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بسبب كورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الروسية، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222 ألفا و873 شخصا، فيما لا يزال 145 ألفا و134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.وأضاف البيان أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف
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كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
نتنياهو وغانتس

نتنياهو وجانتس يقتربان من تشكيل حكومة وحدة

انتُخب بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست (البرلمان)، أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة تبقي الزعيم المخضرم، نتنياهو، في السلطة، وتم انتخاب جانتس بدعم جزئي من حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب ليكود الذي يتزعمه نتيناهو، ليترك الجنرال السابق كثيرا من حلفائه السياسيين يستشيطون غضبا لتمهيده الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام في قضايا جنائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
فيروس-كورونا (3)

البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.
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