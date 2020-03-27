عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن هجومه على اللاعب أحمد فتحي، قائلا: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه، رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، والبعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي للأمور من وجهة نظري، كما أن الأقرب أن يتخذ حسام عاشور خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".

وبخصوص جمال عبد الحميد، أوضح القيعي: "رسالتي له ألا يتحدث كثيرا عن واقعة رحيله، لأن الأهلي لم يرفض علاجه، بل تكفل بعلاجه تيسير الهواري رجل الأعمال الأهلاوي، بموافقة رئيس النادي وقتها صالح سليم". وعن ندم نادر السيد، على انتقاله للأهلي، أجاب: "تعاقدنا مع نادر لأنه كانت هناك أزمة، بين عصام الحضري ومانويل