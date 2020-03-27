رياضة

عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية
عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - صورة أرشيفية
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن هجومه على اللاعب أحمد فتحي، قائلا: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه، رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، والبعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي للأمور من وجهة نظري، كما أن الأقرب أن يتخذ حسام عاشور خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".
وبخصوص جمال عبد الحميد، أوضح القيعي: "رسالتي له ألا يتحدث كثيرا عن واقعة رحيله، لأن الأهلي لم يرفض علاجه، بل تكفل بعلاجه تيسير الهواري رجل الأعمال الأهلاوي، بموافقة رئيس النادي وقتها صالح سليم". وعن ندم نادر السيد، على انتقاله للأهلي، أجاب: "تعاقدنا مع نادر لأنه كانت هناك أزمة، بين عصام الحضري ومانويل
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رضا عبد العال

رضا عبد العال يفتح النار على عبد الحفيظ وأمير مرتضى

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي، قائلا: "عبد الحفيظ بدون دور داخل الأهلي بالوقت الحالي، بدليل رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بهذه الطريقة، وأثبت أنه ليست له كلمة في ملف عدم تجديد عقد حسام عاشور، ومن قبله عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق وإذا كان انتقل للزمالك كان سيطلب البعض إقالة مدير الكرة، بسبب عدم إدارة ملف تجديد اللاعبين بالشكل المطوب"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "ten".
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خالد الغندور يكشف حقيقة ضم الزمالك ثنائي الدراويش

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن ملامح صفقات الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الزمالك سيسعى لإعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، كل ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف ليس له أي أساس من الصحة، كما لم يتفاوض الزمالك مع محمود البدري لاعب الإسماعيلي، "فالزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة للحصول على خدماته"، وذلك بحسب ما صرح به عبر قناة نادي الزمالك.
دوناروما

دوناروما: أخشى رونالدو.. وميلان يعني الكثير لي

علق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الإيطالية على وضعه الحالي مع الروسونيري، وموقفه من مواجهة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قائلا: "ألوان الروسونيري تعني الكثير لي، لأنني نشأت هنا وكنت دائما من مشجعي ميلان، قد لا أستطيع مساعدة الفريق، لكني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".
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خالدالغندور: وليدسليمان "لاعب مؤذي" وطارق حامد مقاتل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن ناديه لا يفكر في ضم أحمد فتحي ظهير الأهلي، في الموسم المقبل. وقال الغندور عبر برنامجه (زملكاوي) بقناة ناديه: "نرفض الزج باسم نادي الزمالك في مسألة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقولا واحدا الزمالك لن يضم فتحي". وأضاف: "الزمالك فاوض أحمد فتحي، وكاد يتعاقد معه، لكنه اختار المال وفضل عرض الأهلي، بعد أن تلقى هدية من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء قبل عامين وبسببها تراجع عن التوقيع للزمالك".
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عدلي القيعي يفتح النار على حسام عاشور (فيديو)

وجه عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، هجوما على حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة بعد اتخاذ قرار عدم تجديد تعاقده. وقال القيعي خلال برنامجه، أن لقب "رمز" لا يطلق على أي لاعب، وإنما هو مصطلح يشير إلى أن يكون هذا الشخص شديد الانتماء وأنت يكون مخلص للكيان، الرمز دائما يذكر بما هو طيب وبإنجازاته. وواصل:" أي حد يسيئ للمكان إذا كان يقصد أو لا.. إزاي أساوي بينه وبين الرموز الحقيقيين؟ مختار التتش لم يكن حتى عضو مجلس إدارة للنادي ولكن، يظل رمز الأهلي".
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«باعوني وأنا مصدوم».. الأهلي يقرر الاستغناء عن حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن فشل جلسة المفاوضات بينه وبين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ذهبت للنادي الأهلي وجلست معهم على أمل أن يكون هناك تقدير لتاريخي وعطائي على مدار السنوات الماضية، ففؤجئت بهم يطلبون مني إما الاعتزال في الأهلي أو الرحيل لنادي آخر"، وأضاف: "بالطبع صدمت وأصيبت بحالة عميقة من الحزن، وعندما طلبت منهم المبررات، قالوا لي إن فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمراي ضمن صفوف الفريق حاليًا".
كهربا

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
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