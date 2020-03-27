جنوب إفريقيا: أول حالتي وفاة بكورونا وأكثر من 1000 مصاب

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

وأكد وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس من 927 إلى أكثر من 1000، وتعهد بالإعلان عن حصيلة محدثة في وقت لاحق من اليوم، لافتا إلى أن كلا حالتي الوفاة وقعتا في محافظة كيب الغربية.ويأتي ذلك بعد ساعات من بدء الإغلاق