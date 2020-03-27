كورونا: 42 ألفا إصابة بألمانيا.. وفرنسا تعيد 100 ألف مواطن

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أظهرت إحصائيات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42 ألفا و288 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 253، وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5 آلاف و780 حالة مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة. وتحل ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة. وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا في محاولة لردع تفشي الوباء.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، أن الدولة أعادت 100 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما سجلت فرنسا نحو 3 آلاف و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفا و155 حالة، وأعلنت فرنسا أنها تسحب جميع قواتها