إصابة رئيس أركان جيش الفلبين بكورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، ما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يساعد فيه الجيش على فرض إغلاق ضخم لاحتواء الفيروس. وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، إنه سيخضع إلى الحجر الصحي المنزلي، اليوم الجمعة، بعد أن كان في اجتماعين أخيرين مع الجنرال فيليمون سانتوس جونيور، الذي كشف عن إصابته بالفيروس، وقال الاثنان إنهما في حالة جيدة.

وعقد لورينزانا وسانتوس، اجتماعات في الأسابيع الأخيرة مع الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي قال مساعدوه إن نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها قبل أسبوعين جاءت سلبية.وصدرت أوامر لمعظم حرس النخبة الخاص بدوتيرتي بالذهاب إلى الحجر الصحي، في مجمع قصر مالاكانانج الرئاسي، وذهب لورينزانا وغيره من كبار