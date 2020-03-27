8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، 8 حقائق للرد على الشائعات هو انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن هذه الحقائق هي:
1- لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
2- حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات
1- لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
2- حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.
3- لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسي كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي.
4- لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقا للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.
5- لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين.
6- لا صحة لتغيب أي من الأطقم الصحية بالحجر الطبي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل.
7- لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصحيين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.
8- لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.
كما نفى المركز الإعلامي 7 شائعات، وهي:
1- استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر.
2- وجود نقص شديد في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.
3- غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل.
4- إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجا وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا.
5- وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
6- شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول.
7- وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت.