لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

يسرا

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.

لم تنتهي أزمة الكورونا بعد، الأمر الذي جعل عددا من الفنانين، يتنافسون في تشجيع متابعينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على التواجد بالمنزل لأطول فترة ممكنة، لمواجهة الفيروس، وحماية الأوراح، وكانت يسرا من أبرز المشاركين، فنشرت مقطع فيديو على موقع انستجرام، حثت فيه الجمهور على البقاء بالمنزل قائلة: "حاولوا