فنزويلا تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت فنزويلا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أن المتوفى رجل يبلغ 47 عاما عانى مرضا في الرئتين، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان المتوفى يعيش في ولاية أراجوا بشمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز خلال كلمة متلفزة، مضيفة أنه بعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل 3 أيام أنه كان مصابا بالفيروس، فيما تم حتى الآن تشخيص 107 إصابات بكورونا في فنزويلا، وأعلنت السلطات أن البلاد تخضع للحجر الصحي لمنع الانتشار.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن البلاد ستدخل بأكملها حجرا اجتماعيا، وحجرا جماعيا، وهو إجراء صارم وضروري.من ناحية أخرى، قرر قادة الاتّحاد الأوروبي، أمس الخميس، بضغط من إيطاليا، أن يدرسوا خلال 15 يوما تدابير مشتركة أكثر حزما لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة. وأعلن