«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص

عمرو يوسف وكندة علوش - صورة أرشيفية

يتميز الثنائي كندة علوش وعمر يوسف بروح رائعة، فهما يعيشان في عالم آخر في زمن الكورونا، بالرغم من الأزمة المشتعلة، وتزايد عدد الإصابات بشكل كبير، إلا أن كندة علوش شاركت في البداية بـ"تحدي الملل"، ودعم عمرو يوسف حملة "خليك في البيت"، فمن الواضح أنه يحب تقديم يد العون دائما، وذلك إثر ظهوره أيضا في فيديو كليب رامي جمال الشهير "سقف"، وليس ذلك فقط، بل قرر المشاركة هو وزوجته في مبادرة "رسالة"، ولكن الآن سافر الثنائي للجونة، للاستمتاع قليلا في هذا التوقيت.

صاحب انتشار فيروس كورونا حالة من الاكتئاب واليأس في البلاد، وبالرغم من أن الدولة تناشد بالبقاء في المنزل، إلا أن عمرو يوسف وزوجته وابنته، قررا السفر إلى الجونة، حيث المناظر الخلابة الرائعة، التي ستخفف عنهم أعباء هذه الفترة، وجاء ذلك بعد تطبيق منع السفر للخارج. يذكر أن عمرو يوسف خرج من المارثون الرمضاني