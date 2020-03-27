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«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
عمرو يوسف وكندة علوش - صورة أرشيفية
عمرو يوسف وكندة علوش - صورة أرشيفية
يتميز الثنائي كندة علوش وعمر يوسف بروح رائعة، فهما يعيشان في عالم آخر في زمن الكورونا، بالرغم من الأزمة المشتعلة، وتزايد عدد الإصابات بشكل كبير، إلا أن كندة علوش شاركت في البداية بـ"تحدي الملل"، ودعم عمرو يوسف حملة "خليك في البيت"، فمن الواضح أنه يحب تقديم يد العون دائما، وذلك إثر ظهوره أيضا في فيديو كليب رامي جمال الشهير "سقف"، وليس ذلك فقط، بل قرر المشاركة هو وزوجته في مبادرة "رسالة"، ولكن الآن سافر الثنائي للجونة، للاستمتاع قليلا في هذا التوقيت.
صاحب انتشار فيروس كورونا حالة من الاكتئاب واليأس في البلاد، وبالرغم من أن الدولة تناشد بالبقاء في المنزل، إلا أن عمرو يوسف وزوجته وابنته، قررا السفر إلى الجونة، حيث المناظر الخلابة الرائعة، التي ستخفف عنهم أعباء هذه الفترة، وجاء ذلك بعد تطبيق منع السفر للخارج. يذكر أن عمرو يوسف خرج من المارثون الرمضاني
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لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
نيلى-كريم (2)

كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.
نادية-الجندي

في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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كندة علوش وهند صبري في تحدٍّ للقضاء على الملل

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل هند صبري وكندة علوش وسلمى أبو ضيف، أما أحمد السقا فقد انتقد الكورونا، من خلال قصيدة تعرف باسم "الخفافيش".
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