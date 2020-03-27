شركات الطيران تطلب الغوث من قمة العشرين

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

الإياتا - صورة أرشيفية

من أجل مئات آلاف الوطائف ومن أجل تفادي انهيار نشاط السفر والشحن الجوي ومساعدتها على البقاء والنجاة من الأزمة الحالية بسبب تفشي كورونا، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" القادة المشاركين في قمة العشرين إلى اتخاذ قرارات سريعة لدعم قطاع الطيران ومنع الضرر الذي يتعذر إصلاحه على حركة التواصل العالمي ضمن القطاع والناجم عن آثار انتشار فيورس كورونا المستجد COVID-19.

وفي كلمته الافتتاحية في قمة العشرين الرئاسية، أكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للأياتا، على أهمية دور قطاع النقل الجوي في تسهيل عودة انتعاش الاقتصاد العالمي، حيث شهد العالم بعد تفشي الفيروس إغلاق الحكومات لحدودها وفرض القيود على السفر التي نتج عنها انعدام الطلب على السفر الجوي.ووجه