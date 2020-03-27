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شركات الطيران تطلب الغوث من قمة العشرين

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص
الإياتا - صورة أرشيفية
الإياتا - صورة أرشيفية
من أجل مئات آلاف الوطائف ومن أجل تفادي انهيار نشاط السفر والشحن الجوي ومساعدتها على البقاء والنجاة من الأزمة الحالية بسبب تفشي كورونا، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" القادة المشاركين في قمة العشرين إلى اتخاذ قرارات سريعة لدعم قطاع الطيران ومنع الضرر الذي يتعذر إصلاحه على حركة التواصل العالمي ضمن القطاع والناجم عن آثار انتشار فيورس كورونا المستجد COVID-19.
وفي كلمته الافتتاحية في قمة العشرين الرئاسية، أكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للأياتا، على أهمية دور قطاع النقل الجوي في تسهيل عودة انتعاش الاقتصاد العالمي، حيث شهد العالم بعد تفشي الفيروس إغلاق الحكومات لحدودها وفرض القيود على السفر التي نتج عنها انعدام الطلب على السفر الجوي.ووجه
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كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
نتنياهو وغانتس

نتنياهو وجانتس يقتربان من تشكيل حكومة وحدة

انتُخب بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست (البرلمان)، أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة تبقي الزعيم المخضرم، نتنياهو، في السلطة، وتم انتخاب جانتس بدعم جزئي من حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب ليكود الذي يتزعمه نتيناهو، ليترك الجنرال السابق كثيرا من حلفائه السياسيين يستشيطون غضبا لتمهيده الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام في قضايا جنائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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فيروس- كورونا (19)

الجهود تتكاتف ضد كورونا: أوروبا والصين والإمارات تتبنى إجراءات لإنقاذ شركات الطيران

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالإجراءات التي اتخذها منظمو قطاع النقل الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات وأطقم الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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