رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على عبد الحفيظ وأمير مرتضى

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص
رضا عبد العال - صورة أرشيفية
رضا عبد العال - صورة أرشيفية
انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي، قائلا: "عبد الحفيظ بدون دور داخل الأهلي بالوقت الحالي، بدليل رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بهذه الطريقة، وأثبت أنه ليست له كلمة في ملف عدم تجديد عقد حسام عاشور، ومن قبله عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق وإذا كان انتقل للزمالك كان سيطلب البعض إقالة مدير الكرة، بسبب عدم إدارة ملف تجديد اللاعبين بالشكل المطوب"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "ten".
ووجه عبد العال، نصيحة للاعب وسط وقائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال وعدم الرحيل لأي فريق آخر حتى لو كان المنافس التقليدي الزمالك، موضحا أن رحيل عاشور ليس مفاجأة كما أنه لن يستطيع اللعب في أي فريق آخر. وأشار إلى أن أحمد فتحي نجم الأهلي، قد يواجه مصير عاشور وانقلاب المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عليه
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عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

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عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن هجومه على اللاعب أحمد فتحي، قائلا: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه، رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، والبعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي للأمور من وجهة نظري، كما أن الأقرب أن يتخذ حسام عاشور خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف حقيقة ضم الزمالك ثنائي الدراويش

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن ملامح صفقات الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الزمالك سيسعى لإعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، كل ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف ليس له أي أساس من الصحة، كما لم يتفاوض الزمالك مع محمود البدري لاعب الإسماعيلي، "فالزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة للحصول على خدماته"، وذلك بحسب ما صرح به عبر قناة نادي الزمالك.
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كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن الثنائي محمود كهربا وحمدي النقاز، الذي رحل عن نادي الزمالك خلال العام الماضي. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "بعد رحيل محمود كهربا من الزمالك، طلب اللاعب العودة من جديد ولكن مرتضى منصور رفض وتمسك بعدم عودته". وأضاف "حمدي النقاز حاول أيضا العودة للقلعة البيضاء بعد هروبه من الفريق، لكن رئيس الزمالك رفض، بعد أن تخلى اللاعب التونسي عن الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي خسرها الفريق بثلاثية".
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