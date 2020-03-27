رضا عبد العال يفتح النار على عبد الحفيظ وأمير مرتضى

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

رضا عبد العال - صورة أرشيفية

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي، قائلا: "عبد الحفيظ بدون دور داخل الأهلي بالوقت الحالي، بدليل رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بهذه الطريقة، وأثبت أنه ليست له كلمة في ملف عدم تجديد عقد حسام عاشور، ومن قبله عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق وإذا كان انتقل للزمالك كان سيطلب البعض إقالة مدير الكرة، بسبب عدم إدارة ملف تجديد اللاعبين بالشكل المطوب"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "ten".

ووجه عبد العال، نصيحة للاعب وسط وقائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال وعدم الرحيل لأي فريق آخر حتى لو كان المنافس التقليدي الزمالك، موضحا أن رحيل عاشور ليس مفاجأة كما أنه لن يستطيع اللعب في أي فريق آخر. وأشار إلى أن أحمد فتحي نجم الأهلي، قد يواجه مصير عاشور وانقلاب المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عليه