نتنياهو وجانتس يقتربان من تشكيل حكومة وحدة

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

بنيامين نتنياهو وبيني جانتس - صورة أرشيفية

انتُخب بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست (البرلمان)، أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة تبقي الزعيم المخضرم، نتنياهو، في السلطة، وتم انتخاب جانتس بدعم جزئي من حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب ليكود الذي يتزعمه نتيناهو، ليترك الجنرال السابق كثيرا من حلفائه السياسيين يستشيطون غضبا لتمهيده الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام في قضايا جنائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوقع هذا التطور المفاجئ، خلال دراما سياسية استمرت 48 ساعة، حزب أزرق أبيض في حالة من الارتباك، لكن خطوة جانتس أبقت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يتبادل مع نتنياهو رئاسة الحكومة، وكان كل منهما يصر على أن يشغل المنصب أولا بعد 3 جولات من الانتخابات العامة غير الحاسمة خلال أقل من عام.ويأتي التطور بعد عام