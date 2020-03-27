الكورونا والمعاقين.. مشكلات تقف أمامهم بسبب الوباء

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ م

كبار السن - صورة أرشيفية

بعد أزمة الكورونا، أصبح الجميع الآن يحرص على صحته، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية الهامة، التي تتمثل في غسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات العائلية، والالتزام بمواعيد حظر التجول، لتتمكن الدولة من حصر الأعداد، وتقليل الحمل على الجهاز الطبي، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا الوبائي، لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تطبيق الإرشادات الوقائية، التي فرضتها الحكومة، لمنع خطر الإصابة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

توجد العديد من المشكلات التي تواجه المعاقين، أو أصحاب الأمراض المزنة، وخاصة عند اتباع قواعد الحماية، وفيما يلي بعض منها: - غسل اليدين يعتبر غسل اليدين أحد النصائح الأساسية، للتخلص من الفيروس، ولكن العديد من أصحاب الإعاقات، الذين لا يستطيعون تحريك أيديهم، يواجهون مشكلة كبيرة. - العزلة المنزلية الابتعاد