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الكورونا والمعاقين.. مشكلات تقف أمامهم بسبب الوباء

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ م
كبار السن - صورة أرشيفية
كبار السن - صورة أرشيفية
بعد أزمة الكورونا، أصبح الجميع الآن يحرص على صحته، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية الهامة، التي تتمثل في غسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات العائلية، والالتزام بمواعيد حظر التجول، لتتمكن الدولة من حصر الأعداد، وتقليل الحمل على الجهاز الطبي، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا الوبائي، لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تطبيق الإرشادات الوقائية، التي فرضتها الحكومة، لمنع خطر الإصابة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
توجد العديد من المشكلات التي تواجه المعاقين، أو أصحاب الأمراض المزنة، وخاصة عند اتباع قواعد الحماية، وفيما يلي بعض منها: - غسل اليدين يعتبر غسل اليدين أحد النصائح الأساسية، للتخلص من الفيروس، ولكن العديد من أصحاب الإعاقات، الذين لا يستطيعون تحريك أيديهم، يواجهون مشكلة كبيرة. - العزلة المنزلية الابتعاد
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كورونا

أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
زيادة-قوة-عقلك

عقلك هيفضل سليم.. اتبع نظام منخفض الكربوهيدرات

الاهتمام بطعام غني بالعناصر الغذئية الهامة، والممارسة الصحية للعادات اليومية، يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويوفر حماية من المشكلات الصحية المتعلقة بالمخ، التي تظهر عند التقدم بالعمر، فوضحت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يعمل بفاعلية كبيرة في الوقاية من الاضطرابات العقلية، لذا عليك بادراج أطعمة مثل البندق وجوز الهند والفستق وبذور الكتان، إضافة إلى اللحوم والبروتين الحيواني، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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حماية طفلك في الشتاء

طفلك مسئوليتك.. أطعمة تعزز من الجهاز المناعي

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، وأصبح فيروس "كورونا" هو مصدر الخوف، والشغل الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب الاهتمام بصحتك وصحة أفراد العائلة، كما ينبغي أن تكون أكثر حذرا مع الأطفال، لأنهم لا يتبعون نصائح النظافة بشكل سليم، فبراءهتم لا تعرف شيئًا عن خطورة المرض، وبالنسبة للنظام الصحي، ينبغي تقديم أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة، لتعزيز الجهاز المناعي لديهم، والحفاظ على صحتهم من الأمراض بشكل عام في هذه الفترة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا

أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اسناك -صحي-للانتفاخ

للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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