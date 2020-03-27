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بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
كلب - صورة أرشيفية
كلب - صورة أرشيفية
تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
وأوضحت جيست: "ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".وتعمل مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء
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إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
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انتُخب بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست (البرلمان)، أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة تبقي الزعيم المخضرم، نتنياهو، في السلطة، وتم انتخاب جانتس بدعم جزئي من حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب ليكود الذي يتزعمه نتيناهو، ليترك الجنرال السابق كثيرا من حلفائه السياسيين يستشيطون غضبا لتمهيده الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام في قضايا جنائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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في 24 ساعة.. بريطانيا تُسجل 14 حالة وفاة و230 إصابة بكورونا

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بريطانيا تدرس عزل كبار السن 4 أشهر خوفا من كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
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بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

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