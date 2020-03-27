بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
كلب - صورة أرشيفية
تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
وأوضحت جيست: "ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".وتعمل مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء
وأوضحت جيست: "ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
وتعمل مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء في بريطانيا، لمعرفة ما إذا كان يمكن للكلاب المساعدة في الكشف عن إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من خلال حاسة الشم القوية لديها.
وهذه الدراسة تأتي عقب بحث سابق أظهر قدرة الكلاب على اكتشاف الإصابات بالملاريا من خلال حاسة الشم، وهي تستند إلى الاعتقاد بأن كل مرض يتميز برائحة مختلفة.
يذكر أن المؤسسة قامت في وقت سابق بتدريب كلاب على الكشف عن أمراض مثل السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية عن طريق شم عينات مأخوذة من المرضى.