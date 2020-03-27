بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

كلب - صورة أرشيفية

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".

وأوضحت جيست: "ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".وتعمل مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء