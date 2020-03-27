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ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطس يوميا؟

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
البطاطس - صورة أرشيفية
البطاطس - صورة أرشيفية
تعتبر البطاطس هي الوجبة الشائعة في كل بيت عربي وأوروبي، فالبعض يحب تناولها مع وضع البهارات مثل الكمون والملح، وآخرون يميلون إلى تناولها مع الجبنة، ولكن هل سألت نفسك، مذا يحدث عند تناول البطاطس يوميا؟ وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث، يساعد استهلاك البطاطس في الحفاظ على صحة العظام، كما أنها جيدة للقلب، وغنية بمختلف المعادن والفيتامينات الهامة، التي يتطلبها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد، بجانب الفوائد الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
يعتقد البعض أن البطاطس غنية بالكربوهيدرات فقط، لكن الذي لا تعرفه أن القشرة الخارجية تحتوي على عناصر مفيدة، بما في ذلك المغنسيوم والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم، كما أنها غنية بفيتامين C والألياف المفيدة للبشرة، وتحافظ على صحة الأمعاء، وبجانب ذلك، تساعد في بناء العظام وتقويتها، وكلا من الزنك والحديد
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