سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غدا طقس لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا ورياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس، وفي شمال الصعيد يكون الطقس لطيف نهارا وباردا ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح
اقرأ المزيد
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الجمعة، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مصطفى-مدبولي

8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، 8 حقائق للرد على الشائعات هو انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن هذه الحقائق هي:
فيروس-كورونا (1)

وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انخفاض-درجات-الحرارة-طقس-برد-شتاء (2)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غد ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، باردا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غدا ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل

دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحية ورياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. والسواحل الشمالية الغربية يكون الطقس فيها معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون معتدلة نهارا باردة ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة. ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا بارد ليلا، وعلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على أقصى الغرب، وشمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، وتكون الرياح على كل المناطق نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]