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لبنان: 23 إصابة جديدة بكورونا.. وفرض حظر التجوال

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا، اليوم الجمعة، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة، قائلة إنه "حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات?الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس، كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت". ?
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتحديد أوقات فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا.وعليه، وتطبيقا لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم قوى الأمن الداخلي بما يلي:1- منع الخروج والولوج
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فيروس- كورونا (7)

«بسبب كورونا».. عزل محافظة كاملة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله: إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
الملك-سلمان

السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:
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كورونا

نيكاراجوا والسلفادور تسجلان أول إصابة بـ«كورونا»

أعلنت كل من نيكاراجوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو، في كلمة له على التلفزيون الرسمي، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة، في كلمة عبر التلفزيون، إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا، مضيفا أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
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