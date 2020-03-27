لبنان: 23 إصابة جديدة بكورونا.. وفرض حظر التجوال

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا، اليوم الجمعة، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة، قائلة إنه "حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات?الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس، كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت". ?

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتحديد أوقات فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا.وعليه، وتطبيقا لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم قوى الأمن الداخلي بما يلي:1- منع الخروج والولوج