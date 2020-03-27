إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 64 ألفا و59 شخصا مع تسجيل أكثر من 7 آلاف و800 حالة في آخر 24 ساعة، ما يمثل برغم ذلك تباطؤا في وتيرة الإصابات (+14% من الخميس إلى الجمعة في مقابل +18% و20% في اليومين السابقين)، وما يزال نحو 4 آلاف و100 شخص في العناية المركزة، بينما شفي 9 آلاف و357 مريضا.ويخضع سكان إسبانيا