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إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 64 ألفا و59 شخصا مع تسجيل أكثر من 7 آلاف و800 حالة في آخر 24 ساعة، ما يمثل برغم ذلك تباطؤا في وتيرة الإصابات (+14% من الخميس إلى الجمعة في مقابل +18% و20% في اليومين السابقين)، وما يزال نحو 4 آلاف و100 شخص في العناية المركزة، بينما شفي 9 آلاف و357 مريضا.ويخضع سكان إسبانيا
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بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
نتنياهو وغانتس

نتنياهو وجانتس يقتربان من تشكيل حكومة وحدة

انتُخب بيني جانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست (البرلمان)، أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة تبقي الزعيم المخضرم، نتنياهو، في السلطة، وتم انتخاب جانتس بدعم جزئي من حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب ليكود الذي يتزعمه نتيناهو، ليترك الجنرال السابق كثيرا من حلفائه السياسيين يستشيطون غضبا لتمهيده الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام في قضايا جنائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
الإياتا

شركات الطيران تطلب الغوث من قمة العشرين

من أجل مئات آلاف الوطائف ومن أجل تفادي انهيار نشاط السفر والشحن الجوي ومساعدتها على البقاء والنجاة من الأزمة الحالية بسبب تفشي كورونا، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" القادة المشاركين في قمة العشرين إلى اتخاذ قرارات سريعة لدعم قطاع الطيران ومنع الضرر الذي يتعذر إصلاحه على حركة التواصل العالمي ضمن القطاع والناجم عن آثار انتشار فيورس كورونا المستجد COVID-19.
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فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
كورونا

دفن المصري المتوفى في إيطاليا بـ«كورونا» حسب الشريعة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة للعائدين من العمرة: التزموا منازلكم 14 يوما

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما، "عزل ذاتي" كإجراء احترازي، للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.
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