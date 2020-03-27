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الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م
الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - صورة أرشيفية
الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - صورة أرشيفية
قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
وأشاد الطيب بكافة الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع.وطالب جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيا المولى
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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«الإسكندرية تلتزم بالحظر».. والكورنيش وسيلة الترفية

التزم السكندريون بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ببدء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، بينما التزم أصحاب المحال التجارية والمتاجر والمهن الحرفية بقرار الغلق الكامل اليوم الجمعة والسبت، حيث بدت عروس البحر الأبيض المتوسط خالية تماما من الزحام والتكدس، فيما حرص عددًا كبيرًا من المواطنين على المكوث على كورنيش البحر للترفيه عن أنفسهم قبل بدء الحظر. وأشار اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن بعض السكندريين ارادوا التنفيس عن أنفسهم قبل الحظر وتم التنبيه عليهم بالحرص وعدم الاختلاط.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

مستشار رئيس الجمهورية: ارتفاع درجة الحرارة يقلل انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا في وقت مبكر، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم. وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية احترازية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وجميعها هدفها حماية الإنسان المصري.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: تجهيز مستشفى الأزهر لدعم الدولة في مواجهة كورونا

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا"، وعزلها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجرها صحيًا حال ثبوت إصابتها بالمرض، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
الجامع الأزهر

وقف صلاة الجمعة والجماعة بالأزهر لمدة أسبوعين

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم».
جامعه-الازهر

بسبب كورونا.. قرار جديد من جامعة الأزهر يخص الطلاب

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2019 - 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات. وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر: "إن قرار رئيس الجامعة، يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفب ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
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