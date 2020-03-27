ضبط 500 ألف عبوة أدوات طبية في مخزن بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

سرنجات - صورة أرشيفية

أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار عمل المخابز بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، موضحا أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستثناء أصحاب الأنشطة الآتية "المخابز بجميع أنواعها بلدي وأفرنجي وسياحي، البقالة والسوبر ماركت خارج المولات، محلات الخضر والفاكهة"، بالعمل وعدم التقيد بالحظر، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وقال سعد الله إن جميع الأنشطة المتعلقة بالسلع الغذائية تعمل بالمحافظة من مخابز وبقالين ومجمعات استهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحلات الخضر والفاكهة ولا توجد مشكلات حتى الآن.في سياق أخر، تمكن مسؤولي حي شرق برئاسة سحر شعبان، من ضبط مخزن أدوية غير مرخص به 500 ألف عبوة أدوات طبية بمخزن للأدوية بمنطقة زيزينيا،