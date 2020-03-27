جريمة

ضبط 500 ألف عبوة أدوات طبية في مخزن بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
سرنجات - صورة أرشيفية
سرنجات - صورة أرشيفية
أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار عمل المخابز بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، موضحا أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستثناء أصحاب الأنشطة الآتية "المخابز بجميع أنواعها بلدي وأفرنجي وسياحي، البقالة والسوبر ماركت خارج المولات، محلات الخضر والفاكهة"، بالعمل وعدم التقيد بالحظر، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وقال سعد الله إن جميع الأنشطة المتعلقة بالسلع الغذائية تعمل بالمحافظة من مخابز وبقالين ومجمعات استهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحلات الخضر والفاكهة ولا توجد مشكلات حتى الآن.في سياق أخر، تمكن مسؤولي حي شرق برئاسة سحر شعبان، من ضبط مخزن أدوية غير مرخص به 500 ألف عبوة أدوات طبية بمخزن للأدوية بمنطقة زيزينيا،
اقرأ المزيد
قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
سوزوكي فان (3)

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
المتهمين (1)

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.
السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]