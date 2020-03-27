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علامات لتحديد المسافة بين العملاء بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة تنظيم العمل بالميناء في المباني اللوجستية والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء بحيث تكون هناك مسافات بين كل عميل وآخر للوقاية من إنتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: "قامت مجموعات من العاملين المتطوعين بتنفيذ الفكرة بدءا من ميناء الدخيلة بوضع علامات تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات داخل هذه الأماكن، كما ووجه الجهات المختصة بالتسهيل علي المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان".
وأضاف شاهين، في تصريح له، اليوم الجمعة أن ذلك يأتي منعا للفوضي والتكدس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).في الوقت نفسه، أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، على استمرار حركة العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مدار 24 ساعة دون توقف.وأوضح الغندور، في بيان له، اليوم، أن
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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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«الإسكندرية تلتزم بالحظر».. والكورنيش وسيلة الترفية

التزم السكندريون بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ببدء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، بينما التزم أصحاب المحال التجارية والمتاجر والمهن الحرفية بقرار الغلق الكامل اليوم الجمعة والسبت، حيث بدت عروس البحر الأبيض المتوسط خالية تماما من الزحام والتكدس، فيما حرص عددًا كبيرًا من المواطنين على المكوث على كورنيش البحر للترفيه عن أنفسهم قبل بدء الحظر. وأشار اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن بعض السكندريين ارادوا التنفيس عن أنفسهم قبل الحظر وتم التنبيه عليهم بالحرص وعدم الاختلاط.
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السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
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مستشار رئيس الجمهورية: ارتفاع درجة الحرارة يقلل انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا في وقت مبكر، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم. وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية احترازية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وجميعها هدفها حماية الإنسان المصري.
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إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
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جنوب إفريقيا: أول حالتي وفاة بكورونا وأكثر من 1000 مصاب

أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
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بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين «خبيثة وحرام شرعا»

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله.
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