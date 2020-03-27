علامات لتحديد المسافة بين العملاء بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية

وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة تنظيم العمل بالميناء في المباني اللوجستية والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء بحيث تكون هناك مسافات بين كل عميل وآخر للوقاية من إنتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: "قامت مجموعات من العاملين المتطوعين بتنفيذ الفكرة بدءا من ميناء الدخيلة بوضع علامات تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات داخل هذه الأماكن، كما ووجه الجهات المختصة بالتسهيل علي المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان".

وأضاف شاهين، في تصريح له، اليوم الجمعة أن ذلك يأتي منعا للفوضي والتكدس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).في الوقت نفسه، أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، على استمرار حركة العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مدار 24 ساعة دون توقف.وأوضح الغندور، في بيان له، اليوم، أن