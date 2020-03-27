وفاة أول مصري بفيروس «كورونا» في أمريكا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشف الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد العالم، اليوم الجمعة، عن تفاصيل وفاة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، موضحا أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وبلغ من العمر 55 عاما، عاش مع أسرته المكونة من 4 أفراد، هم ولد وبنتان وأمهم في حي البيريديج في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.

وأشار العالم، بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم"، إلى أن المتوفي انتقل إلى المستشفى بعد شعوره بمضاعفات حادة تمثلت في ضيق بالتنفس وارتفاع كبير في درجة الحرارة وآلام بالحلق، حيث وصل إليها مساء يوم الأحد الماضي بنيويورك وتم حجزه وإجراء التحاليل الطبية الخاصة وتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وخلال يومين