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وفاة أول مصري بفيروس «كورونا» في أمريكا

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
كشف الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد العالم، اليوم الجمعة، عن تفاصيل وفاة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، موضحا أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وبلغ من العمر 55 عاما، عاش مع أسرته المكونة من 4 أفراد، هم ولد وبنتان وأمهم في حي البيريديج في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.
وأشار العالم، بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم"، إلى أن المتوفي انتقل إلى المستشفى بعد شعوره بمضاعفات حادة تمثلت في ضيق بالتنفس وارتفاع كبير في درجة الحرارة وآلام بالحلق، حيث وصل إليها مساء يوم الأحد الماضي بنيويورك وتم حجزه وإجراء التحاليل الطبية الخاصة وتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وخلال يومين
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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«الإسكندرية تلتزم بالحظر».. والكورنيش وسيلة الترفية

التزم السكندريون بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ببدء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، بينما التزم أصحاب المحال التجارية والمتاجر والمهن الحرفية بقرار الغلق الكامل اليوم الجمعة والسبت، حيث بدت عروس البحر الأبيض المتوسط خالية تماما من الزحام والتكدس، فيما حرص عددًا كبيرًا من المواطنين على المكوث على كورنيش البحر للترفيه عن أنفسهم قبل بدء الحظر. وأشار اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن بعض السكندريين ارادوا التنفيس عن أنفسهم قبل الحظر وتم التنبيه عليهم بالحرص وعدم الاختلاط.
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السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

مستشار رئيس الجمهورية: ارتفاع درجة الحرارة يقلل انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا في وقت مبكر، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم. وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية احترازية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وجميعها هدفها حماية الإنسان المصري.
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فيروس-كورونا (3)

جنوب إفريقيا: أول حالتي وفاة بكورونا وأكثر من 1000 مصاب

أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
??كورونا في الكويت

737 حالة وفاة و10 الآف مصابا.. حصيلة ضحايا كورونا بالولايات المتحدة

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها «CDC» في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة. وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وفقا لروسيا اليوم. وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة للعائدين من العمرة: التزموا منازلكم 14 يوما

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما، "عزل ذاتي" كإجراء احترازي، للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.
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