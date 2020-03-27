إصابة جونسون بكورونا تهز الثقة في استخدام الكحول
تحرير:هالة صقر
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
لم يمر سوى ما يقرب من 14 يوما على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الصادمة بشأن تفشي كورونا، ليخرج اليوم الجمعة، مفاجئا العالم بإصابته بالفيروس، ويبدأ الجميع استعادة عبارته المرعبة التي ألقاها على شعبه قائلا: "استعدوا لفراق أحبائكم".. لكن لم يتوقف الأمر عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعبارة جونسون، بل بدأ البعض في عمل قائمة لزعماء العالم وكبار المسؤولين ممن أصابهم المرض، مثل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والأمير ألبرا الثاني أمير موناكو، والوزراء الذين أصابهم الفيروس أيضا في أكثر من دولة.
وارتفع عدد الإصابات في بريطانيا إلى 14579، وسجلت المملكة 759 حالة وفاة، بزيادة بلغت 31% خلال 24 ساعة فقط، إذ أعلنت السلطات الصحية أمس 578 حالة وفاة. وتخطى عدد المصابين بالعالم أكثر من نصف مليون حالة، نحو 25 ألف وفاة، وتعافي أكثر من 100 ألف شخص.
ومع إعلان إصابة جونسون، بدأت التساؤلات في مصر، عن كيفية
وارتفع عدد الإصابات في بريطانيا إلى 14579، وسجلت المملكة 759 حالة وفاة، بزيادة بلغت 31% خلال 24 ساعة فقط، إذ أعلنت السلطات الصحية أمس 578 حالة وفاة. وتخطى عدد المصابين بالعالم أكثر من نصف مليون حالة، نحو 25 ألف وفاة، وتعافي أكثر من 100 ألف شخص.
ومع إعلان إصابة جونسون، بدأت التساؤلات في مصر، عن كيفية إصابة صفوة المجتمعات والشخصيت العامة، رغم الاحتياطات التي يتخذونها، كما تشكك البعض في قدرة الكحول والكلور وغيرها من المعقمات في الوقاية
من الفيروس، فالجميع لدية يقين بأن كبار المسؤولين والأغنياء هم أول من تتوفر لهم
طرق الوقاية، رغم ذلك أصيب بعضهم بكورونا، فماذا عن عامة الشعب؟
لا داع للخوف رغم منطقية السؤال، فالفرضية التي طرحها البعض سواء بنوع من السخرية أو الخوف بأن المطهرات مثل الكحل والكلور، غير مجدية، تبقى غير صحيحة تماما، خصوصا مع عدم إعلان طريقة إصابة صفوة المجتمع بكورونا، فمن الوارد أن يكونوا تعاملوا عن عن قرب مع شخص حامل للفيروس، أو لامسوا أسطح يستقر عليها الفيروس ثم تناسوا تطهير أيديهم وأعادوا ملامسة فمهم أو أعينهم أو أونفهم.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا تكون من خلال الرذاذ التنفسي الذي يفرزه المصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف. وأن العدوى محتمل حدوثها إذا لمست عينيك أو فمك أو أنفك.
وتشدد المنظمة دائما على عدد من التدابير للحماية من فيروس كورونا، أهمها ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، وبعد التنظيف يجب تجفيفهما تماما بمناديل ورقية أو مجففات الهواء الساخن.