إصابة جونسون بكورونا تهز الثقة في استخدام الكحول

تحرير:هالة صقر ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

لم يمر سوى ما يقرب من 14 يوما على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الصادمة بشأن تفشي كورونا، ليخرج اليوم الجمعة، مفاجئا العالم بإصابته بالفيروس، ويبدأ الجميع استعادة عبارته المرعبة التي ألقاها على شعبه قائلا: "استعدوا لفراق أحبائكم".. لكن لم يتوقف الأمر عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعبارة جونسون، بل بدأ البعض في عمل قائمة لزعماء العالم وكبار المسؤولين ممن أصابهم المرض، مثل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والأمير ألبرا الثاني أمير موناكو، والوزراء الذين أصابهم الفيروس أيضا في أكثر من دولة.

وارتفع عدد الإصابات في بريطانيا إلى 14579، وسجلت المملكة 759 حالة وفاة، بزيادة بلغت 31% خلال 24 ساعة فقط، إذ أعلنت السلطات الصحية أمس 578 حالة وفاة. وتخطى عدد المصابين بالعالم أكثر من نصف مليون حالة، نحو 25 ألف وفاة، وتعافي أكثر من 100 ألف شخص. ومع إعلان إصابة جونسون، بدأت التساؤلات في مصر، عن كيفية