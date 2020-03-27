جريمة

مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.
وكشفت التحقيقات، أن سائق السيارة النقل كان يقودها بسرعة عالية، على الطريق الإقليمي، خلال ساعات حظر التجول، وفوجئ باصطفاف السيارات على الطريق في كمين أمني، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة وكبح سيرها، فاصطدم بالسيارات المصطفة متسببًا فى هذا الحادث الضخم. وطلبت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص المقطورة
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7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
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كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
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«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
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استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
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دون إصابات.. حريق بـ«ميكروباص» أعلى محور 26 يوليو

نشب حريق مساء اليوم الإثنين، داخل ميكروباص أمام أحد المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباصأعلى المحور. على الفور انتقلت قوات الأمن، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
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بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
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