مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

حادث تصادم - أرشيفية

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن سائق السيارة النقل كان يقودها بسرعة عالية، على الطريق الإقليمي، خلال ساعات حظر التجول، وفوجئ باصطفاف السيارات على الطريق في كمين أمني، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة وكبح سيرها، فاصطدم بالسيارات المصطفة متسببًا فى هذا الحادث الضخم. وطلبت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص المقطورة