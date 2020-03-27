جريمة

الشرطة تغلق 12 ألف مركزًا تعليميًا في 10 أيام

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م
سنتر تعليمي - أرشيفية
سنتر تعليمي - أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت الحملات التصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة. أسفرت الحملات عن ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال احتكار
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قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
سوزوكي فان (3)

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
المتهمين (1)

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
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مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
ادمان-الكحول

من أكتوبر لمدفن الموسكي.. الأمن يجابه غش «المطهرات»

لم تقتصر الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي وحظر التحرك بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لتشمل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تكشف عن تعامل المواطنين في أول أيام الحظر

سجل رجال الشرطة بوزارة الداخلية تجاوبا من جانب المواطنين خلال أول أيام حظر التحرك، وشهد اليوم الأول من تنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها تحت إشراف اللواء محمود توفيق، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وزارة-الداخلية

القبض على أدمن صفحة وزارة الداخلية المزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة «المزورة»، بأحد مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة لوزارة الداخلية، التي تداولت خبر إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على غير الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كان مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد كشف حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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