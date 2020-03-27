الشرطة تغلق 12 ألف مركزًا تعليميًا في 10 أيام

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م

سنتر تعليمي - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت الحملات التصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة. أسفرت الحملات عن ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال احتكار

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت الحملات التصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.



أسفرت الحملات عن ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 1084 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وضبط 222 قضية في مجال منع تداول النرجيلة.



وأغلقت القوات 312 مكانا «نشاط تعليمي - تجمعات طلابية- مراكز للدروس الخاصة» ليرتفع إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة من 14 حتى 24 مارس الجاري إلى 12143 مركزا تعليميا.



