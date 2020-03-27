جريمة

بطولة في زمن كورونا.. ماذا حدث بعقار «مساكن اسبيكو»؟

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
الأجواء بدت هادئة، الجميع يستعد لدخول موعد حظر تحرك المواطنين ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، أصوت صراخ وعويل قطعت حالة الصمت الذي ساد منطقة "مساكن اسبيكو" بمحافظة القاهرة، هرع الأهالي لاكتشاف مصدر تلك الأصوات ليصاب الجميع بدهشة ممزوجة بذعر اعتلى الوجوه وسكن القلوب معا، تعرض عقار سكني لانهيار جزئي أثر انهيار السُلم، ما نتج عنه احتجاز أكثر من ثلاثين شخصا، وهم قاطنو وحدات سكنية من الطابق الثالث وحتى الطابق الخامس والأخير، ليبلغ الأهالي شرطة النجدة.
البلاغ وصل غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط سلم عقار ومحتجزين بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول. وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أن العقار مكون من 5 طوابق، بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهيار السلم الداخلى من الطابق الثالث للخامس، واحتجاز
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قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
سوزوكي فان (3)

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
المتهمين (1)

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
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مقر نادي الزمالك

سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.
انهيار- العقار (3)

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطفة مساكن ناصر بإمبابة، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا في عقار سكني، مما تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يتولى رجال الحماية المدنية رفع الأجزاء المنهارة، للتحقق من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الحوائط المنهارة، واتخذ رجال الحي الاحتياطات اللازمة لتأمين المساكن المجاورة، وجارى تشكيل لجنة هندسية لفحص مدى تأثير الانهيار بالعقار على العقارات المجاورة، واتخاذ إجراءات إتمام إزالة العقار بشكل آمن.
رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.
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