بطولة في زمن كورونا.. ماذا حدث بعقار «مساكن اسبيكو»؟

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

انهيار عقار - أرشيفية

الأجواء بدت هادئة، الجميع يستعد لدخول موعد حظر تحرك المواطنين ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، أصوت صراخ وعويل قطعت حالة الصمت الذي ساد منطقة "مساكن اسبيكو" بمحافظة القاهرة، هرع الأهالي لاكتشاف مصدر تلك الأصوات ليصاب الجميع بدهشة ممزوجة بذعر اعتلى الوجوه وسكن القلوب معا، تعرض عقار سكني لانهيار جزئي أثر انهيار السُلم، ما نتج عنه احتجاز أكثر من ثلاثين شخصا، وهم قاطنو وحدات سكنية من الطابق الثالث وحتى الطابق الخامس والأخير، ليبلغ الأهالي شرطة النجدة.

البلاغ وصل غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط سلم عقار ومحتجزين بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول. وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أن العقار مكون من 5 طوابق، بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهيار السلم الداخلى من الطابق الثالث للخامس، واحتجاز