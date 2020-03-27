إلغاء امتحانات وبحث.. 6 قرارات عاجلة بخصوص طلاب المعاهد الأزهرية

تحرير:محمد فتحي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب وحفاظا على حياتهم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها الاكتفاء بما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري، لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، وإلغاء اختبار الشهادة الإعدادية، والاكتفاء بمشروع بحثي لكل مادة في مقررات الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت القرارات كالتالي: - الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية. - يتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة