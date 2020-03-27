إلغاء امتحانات وبحث.. 6 قرارات عاجلة بخصوص طلاب المعاهد الأزهرية
تحرير:محمد فتحي
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب وحفاظا على حياتهم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها الاكتفاء بما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري، لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، وإلغاء اختبار الشهادة الإعدادية، والاكتفاء بمشروع بحثي لكل مادة في مقررات الفصل الدراسي الثاني.
وجاءت القرارات كالتالي:
- الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
- يتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة
وجاءت القرارات كالتالي:
- الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
- يتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، فيما تم تدريسه حتى 15 مارس، وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة، وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الإثنين 30 مارس، ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية.
- استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل، وتعهدت جامعة الأزهر الشريف بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021م.
- وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد في موعدها المقرر إن شاء الله، حفاظا على سلامة الطلاب.
- تجري هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية، وكذا أبناؤنا في الخارج.
- الطلاب المتقدمون من الخارج والباقون للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تسري عليهم هذه القواعد أيضا.