من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م

حشيش

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط العنصر الإجرامي، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وله معلومات جنائية مسجلة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث