«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م

ضبط متهم - تعبيرية

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.

جهود ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أكدت صحة البلاغ، وأن المتهم يمارسة نشاطاً احتياليًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية خاصة المنسوبة لوزارة الزراعة، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين. المشكو في حقه زعم امتلاكه قطعة أرض مساحة 300 فدانًا «وضع

جهود ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أكدت صحة البلاغ، وأن المتهم يمارسة نشاطاً احتياليًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية خاصة المنسوبة لوزارة الزراعة، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين.



المشكو في حقه زعم امتلاكه قطعة أرض مساحة 300 فدانًا «وضع يد» بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وزورّ خطابًا منسوبًا للجهات المختصة بتقنين إجراءات مساحة الأرض، وقدمه للشاكي واستولى منه على المُبلغ المُشار إليه بعد أن حرر له عقد بيع.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 3 توكيلات «مزورة» خاصة بقطعة أرض فضاء مساحتها 35 فدانا بالإسكندرية.



