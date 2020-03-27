جريمة

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
جهود ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أكدت صحة البلاغ، وأن المتهم يمارسة نشاطاً احتياليًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية خاصة المنسوبة لوزارة الزراعة، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين. المشكو في حقه زعم امتلاكه قطعة أرض مساحة 300 فدانًا «وضع
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قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
سوزوكي فان (3)

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
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سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

حملات أمنية لإغلاق السناتر التعليمية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأحد، على عددًا من السناتر بمختلف أنحاء المحافظة لإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، كلف رؤوساء وحدات المباحث بالمرور ومتابعة سناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها والتنبيه على أصحابها بعدم الفتح خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور تم تنفيذ عدة حملات في جميع أنحاء المحافظة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 550 كيلوجرام لحوم وأسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري حملة رقابية على الأسواق تم خلالها ضبط وتحرير 18 محضرا ومخالفة، وشملت تحرير محاضر مخالفات في مدينة أبو صوير منها ضبط 17 كيلوجراما من ذبح خارج المجازر الحكومية ولا توجد شهادة صحية، و164 كيلوجراما من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية بسبب عطل بتايمر الثلاجة والنظافة متوسطة، أقل من 5 كيلوجرام من اللحوم في الثلاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والنظافة غير جيدة ويوجد كمية كبيرة من الدهون في الثلاجة، وتحرير محضر رقم 1298 جنح أبو صوير.
محاكمة لجين

حجز جلسة محاكمة رئيس القلم الجنائي بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد القادر، اليوم الأربعاء، حجز قضية رئيس القلم الجنائي والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى نيابات الاسكندرية بإهانة محام سكندري لجلسة 14 أبريل المقبل للحكم، وذلك بعد أن أدعى مدنيا المحامي السكندري المجني عليه وطالب بتعويض مدني المؤقت 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال في صحيفة إعلانه إنه سيتبرع به لـ"صندوق تحيا مصر"، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم للمرافعات والتي استمرت قرابة 4 ساعات في القضية 1013 لسنة 2020.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص. اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من الفحص إصابة كلا من: زينب أحمد حسين 36عاما، وإيناس السيد 45 عاما، وأميرة أحمد عبد السلام 36 عاما، وغادة عمر منصور 48 عاما، ورأفت سعد 54 عاما.
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