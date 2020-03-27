جريمة

كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م
سيارات سوزوكي فان
سيارات سوزوكي فان
بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.
اجتماعًا مغلقًا عقده الرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مع معاونيه بحث خلاله الخطوط العريضة لخطة البحث التي تركزت على فحص أماكن البلاغات التي وردت للقسم، وإعادة سماع أقوال الضحايا فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة بتلك المناطق. على مدار 3 أيام، عكف رجال المباحث على جمع المعلومات،
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قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
المتهمين (1)

«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.
مقر نادي الزمالك

سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.
حبس-كلابشات

الخطر داخل 150 مترا.. حلم مشبوه زج بفني خلف القضبان

مخزن بالطابق الأرض لعقار سكني بـ«طريق 11» في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اتخذه فني بشركة السكر مصنعا لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر معرضا حياة المواطنين للخطر بحثا عن جني المال، إلا أن «كلبش» الشرطة كتب نهايته. لم يكتف «صبري.ح»"، 38 سنة، بإنتاج كمامات مغشوشة بل عمد إلى طرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، ليسقط بعد مرور أسبوعين على بدء نشاطه الآثم.
ادمان-الكحول

من أكتوبر لمدفن الموسكي.. الأمن يجابه غش «المطهرات»

لم تقتصر الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية والمقاهي وحظر التحرك بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لتشمل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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