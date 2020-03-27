كواليس 72 ساعة بحثًا أوقعت عصابة السوزوكي في أكتوبر

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

سيارات سوزوكي فان

بلاغ تلو أخر بتعرض ركاب للسرقة خلال استغلالهم وسائل مواصلات بمدينة السادس من أكتوبر، شكل لغزًا ميحرًا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمه بحثا عن حل ذلك اللوغاريتم، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء مدحت فارس، بمشاركة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أكتوبر بقيادة العميد طه فوده والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، لحل اللغز.

اجتماعًا مغلقًا عقده الرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مع معاونيه بحث خلاله الخطوط العريضة لخطة البحث التي تركزت على فحص أماكن البلاغات التي وردت للقسم، وإعادة سماع أقوال الضحايا فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة بتلك المناطق. على مدار 3 أيام، عكف رجال المباحث على جمع المعلومات،

اجتماعًا مغلقًا عقده الرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مع معاونيه بحث خلاله الخطوط العريضة لخطة البحث التي تركزت على فحص أماكن البلاغات التي وردت للقسم، وإعادة سماع أقوال الضحايا فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة بتلك المناطق.



على مدار 3 أيام، عكف رجال المباحث على جمع المعلومات، وتوصلت التحريات إلى أن تشكيلا عصابيا ضم 5 عناصر إجرامية سبق اتهامهم في قضايا سرقة، وراء تلك الوقائع، بأسلوب المغافلة، مستخدمين سيارة «سوزوكي فان» لتنفيذ لجرائمهم، ويتولى أحدهم عجلة القيادة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأموريات أشرف عليها مفتش الأمن العام من ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب 9 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفها لدى عملائهم سيئ النية، وأمكن إعادتها.



