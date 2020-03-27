رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

منافذ جمركية

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.

في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح». مروريًا، تم تحرير 173 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 154 حكمًا قضائيًا

في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح».



مروريًا، تم تحرير 173 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 154 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما أمكن ضبط عددًًا من القضيا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين المخالفين. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







