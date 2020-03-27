وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

الفنان جورج سيدهم

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».

ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم. قدم «سيدهم» العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: الشقة من حق الزوجة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، و30 يوم في السجن،