كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

تزوير - أرشيفية

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامي أحد الشركات التابعة لأحد البنوك للخدمات الطبية بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على أموالها بدون وجه حق من خلال تزوير نماذج طبية وروشتات وكارنيهات علاج خاصة بعملاء الشركة، واستخدامها في صرف علاج من العديد من الصيدليات المتعاقدة معها والاستيلاء

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامي أحد الشركات التابعة لأحد البنوك للخدمات الطبية بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على أموالها بدون وجه حق من خلال تزوير نماذج طبية وروشتات وكارنيهات علاج خاصة بعملاء الشركة، واستخدامها في صرف علاج من العديد من الصيدليات المتعاقدة معها والاستيلاء على قيمتها وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة بلغت قيمتها400 ألف جنيه.



تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية كشفت 543 نموذجا طبيا مزورا تم تقديمه للصيدليات وصرف الأدوية من خلاله، وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة وثانٍ يمتلك مطبعة.



وأمكن ضبط 4 متهمين في القاهرة والجيزة، وأقروا بارتكابهم الواقعة، وأن الروشتات والنماذج الطبية يتم تزويرها بمعرفة أحدهم بمطبعة خاصة به بمنطقة العمرانية.



