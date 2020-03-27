كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

تحرير:علي الزيني ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٧ م

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".

وأضاف: "بعد الأسابيع القليلة المقبلة، منحنى الإصابات سيصبح مسطحا، وهذا أهم شيء، علينا أن نمنح تركيزنا بالكامل لمن هم بالمستشفيات والأطباء وأن نمنحهم فرصة لعلاج الحالات الخطيرة". وأردف: "بعد ذلك في مرحلة ما سنعود للعب كرة القدم، لا يمكنني إلا التمني ولدي أسباب وتتصورون الموقف.. لا يمكنني الانتظار حتى

وأضاف: "بعد الأسابيع القليلة المقبلة، منحنى الإصابات سيصبح مسطحا، وهذا أهم شيء، علينا أن نمنح تركيزنا بالكامل لمن هم بالمستشفيات والأطباء وأن نمنحهم فرصة لعلاج الحالات الخطيرة".



وأردف: "بعد ذلك في مرحلة ما سنعود للعب كرة القدم، لا يمكنني إلا التمني ولدي أسباب وتتصورون الموقف.. لا يمكنني الانتظار حتى تعود الكرة، لكن رغم ذلك يجب أن ألتزم بكل التوجيهات وسأحاول قدر الإمكان أن أحد من انتشار الفيروس".





واختتم مدرب ليفربول، قائلًا:" هناك الكثير من الناس الذين يعانون من مشاكل أكبر بكثير، لذا سأشعر بالحرج لنفسي إذا كنت سأتحدث عن مشاكلي مقارنة بالمشاكل التي يعاني منها كل شخص في العالم في الوقت الحالي، فهذا هو الدرس الذي تعلمناه في هذه اللحظة".

محمد صلاح