الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م

محمد صلاح

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.

وسجل محمد صلاح 16 هدفًا في 26 مباراة خاضها مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره الريدز، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، وهو ما يؤدي إلى تأجيل أولمبياد طوكيو. ويقترب فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب،