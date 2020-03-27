رياضة

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
وسجل محمد صلاح 16 هدفًا في 26 مباراة خاضها مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره الريدز، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، وهو ما يؤدي إلى تأجيل أولمبياد طوكيو. ويقترب فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب،
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الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
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أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال "فيديو كونفرنس". ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر سلبي على كافة البطولات حول العالم، نتج عنه توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع.
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كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
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أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
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