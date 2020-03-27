خلطة الموت والمكرونة.. سر تسمم أسرة في أوسيم

٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٥ م

حالة تسمم - تعبيرية

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الثلاثة بحالة تسمم جماعي في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، لاسيما تداول البعض أنباء عن استخدام المتوفاة "خلطة موت" -خل وماء نار وكحول- لتطهير شقتها بقرية برطس، نتج عنها غازات سامة أودت بحياتها لكن جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشفت عن عدم صحة ما ردده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين تناول أفراد الأسرة وجبة فاسدة "مكرونة" تسببت في إصابتهم بحالة تسمم غذائي.

البداية تعود إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مصابة بأعراض تسمم غذائي. تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونه النقيب إبراهيم فاروق، توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الإصابة، وأن حالة التسمم نتيجة تناولهم وجبة "مكرونة"

البداية تعود إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مصابة بأعراض تسمم غذائي.



تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونه النقيب إبراهيم فاروق، توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الإصابة، وأن حالة التسمم نتيجة تناولهم وجبة "مكرونة" بعد انتهاء الأم من أعمال النظافة والتطهير للمنزل.



واستمع رجال المباحث إلى أقوال صاحب صيدلية مواجهة لمسكن الأسرة المُشار إليها، وأكد حضور الأب في حالة إعياء شديدة، وطلب منحه عقاقير طبية "مطهرات" بسبب دهور حالة زوجته وأطفاله.



وفارقت الأم الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى، وتحويل الأب والأطفال إلى مركز السموم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



