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مستشار رئيس الجمهورية: ارتفاع درجة الحرارة يقلل انتشار كورونا

تحرير:التحرير ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا في وقت مبكر، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم. وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية احترازية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وجميعها هدفها حماية الإنسان المصري.

وأوضح: أن مناشدة محافظ أسيوط للمواطنين القادمين من إيطاليا بضرورة الذهاب للكشف عليهم تدل على حرص الدولة لحماية المواطنين.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية المواطنين بضرورة الالتزام بالنصائح التى أعلنتها الحكومة.

الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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«الإسكندرية تلتزم بالحظر».. والكورنيش وسيلة الترفية

التزم السكندريون بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ببدء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، بينما التزم أصحاب المحال التجارية والمتاجر والمهن الحرفية بقرار الغلق الكامل اليوم الجمعة والسبت، حيث بدت عروس البحر الأبيض المتوسط خالية تماما من الزحام والتكدس، فيما حرص عددًا كبيرًا من المواطنين على المكوث على كورنيش البحر للترفيه عن أنفسهم قبل بدء الحظر. وأشار اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن بعض السكندريين ارادوا التنفيس عن أنفسهم قبل الحظر وتم التنبيه عليهم بالحرص وعدم الاختلاط.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

إلغاء امتحانات وبحث.. 6 قرارات عاجلة بخصوص طلاب المعاهد الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب وحفاظا على حياتهم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها الاكتفاء بما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري، لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، وإلغاء اختبار الشهادة الإعدادية، والاكتفاء بمشروع بحثي لكل مادة في مقررات الفصل الدراسي الثاني.
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر خالية تمامًا من «كورونا» بنسبة 100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم المتقدمة بها فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «لو عندنا هنخبي ليه، لو قولنا في فيروس كورونا دي حاجة تعيبنا، ولو إحنا خبينا منظمة الصحة العالمية هتخبي». وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا بنسبة 100%، لافتًا إلى لو كان هناك حالة إصابة أو 2 أو 100 حالة سيتم الإعلان عنها فورًا، موضحًا: «لمن يردد شائعات انتشار كورونا في مصر، عيب انتوا متعرفوش العيب، انتوا مستكترين علينا ستر ربنا، إحنا شعب غلبان ومش حمل وباء».
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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