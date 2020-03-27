مستشار رئيس الجمهورية: ارتفاع درجة الحرارة يقلل انتشار كورونا

تحرير:التحرير ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م

محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا في وقت مبكر، مضيفًا أن ارتفاع درجة الحرارة في الجو يقلل فرص انتشار المرض خارج الجسم. وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية احترازية بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، وجميعها هدفها حماية الإنسان المصري.