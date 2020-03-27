«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا
تحرير:محمد أبو زيد
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م
جورج سيدهم
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل.
ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
ونعى محمد هنيدي الفنان الراحل، إذ كتب على صفحته عبر «تويتر»: «البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب».
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— Hany Ramzy (@HanyRamzy) March 27, 2020
الفنان محمود البزاوي نشر صورة آخر مشهد لـ«سيدهم» من فيلم «لسنا
ونعى محمد هنيدي الفنان الراحل، إذ كتب على صفحته عبر «تويتر»: «البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب».
الفنان محمود البزاوي نشر صورة آخر مشهد لـ«سيدهم» من فيلم «لسنا ملائكة»، معلقًا عليها: «انتوا ماشين يا أونكل ومش هاترجعوا تاني؟ .. لا دي أخر مره أصل عندنا شغل في حته بعيد أوي .. طب تعالو تاني بعد ما تخلصوا شغل؟ .. هاتكون فاتت سنين وسنين ومش هيبقى فاضل من حد فينا غير اسمه.. من تصوير أخر مشهد في فيلم «لسنا ملائكة» .. الله يرحمك يا أستاذ جورج».
وكتب الفنان يحيى الفخراني على صفحته عبر «فيسبوك»: «الفنان جورج سيدهم في ذمة الله ربنا يرحمه».
ووصف الفنان أحمد السقا الراحل بأنه «أيقونة الكوميديا والإنبساط.. جورج سيدهم.. الله يرحمك ويسامحك».
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وكتب الفنان محمد إمام على صفحته عبر «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير جورج سيدهم.. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
الفنانة هند صبري عبرت عن حزنها الشديد، إذ قالت: «رحل اليوم واحدًا من صناع البهجة والإبتسامة في وطننا العربي لأكثر من نص قرن.. وداعا جورج سيدهم».