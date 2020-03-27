«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م

جورج سيدهم

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».

ونعى محمد هنيدي الفنان الراحل، إذ كتب على صفحته عبر «تويتر»: «البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب». pic.twitter.com/H5xyI4tEsw — Hany Ramzy (@HanyRamzy) March 27, 2020 الفنان محمود البزاوي نشر صورة آخر مشهد لـ«سيدهم» من فيلم «لسنا