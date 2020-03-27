رياضة

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

تحرير:احمد سعيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
اللعب في مايو هذا التوقيت هو الأكثر تأييدًا بين المسؤولين عن كرة القدم في إسبانيا، ويتضمن العودة للعب في منتصف مايو حتى 30 يونيو أو 15 يوليو. وهذا يعني أن الفرق ستضطر إلى لعب مبارياتها كل 3 أيام، وستقام هذه المباريات سواء بحضور جماهير أو لا. وإذا كان هناك حاجة لإكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، فسيكون
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محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي يتحدث عن توقف النشاط وأمر يقلقه

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال "فيديو كونفرنس". ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر سلبي على كافة البطولات حول العالم، نتج عنه توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع.
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محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي يتحدث عن توقف النشاط وأمر يقلقه

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال "فيديو كونفرنس". ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر سلبي على كافة البطولات حول العالم، نتج عنه توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع.
الدوري الإسباني (1)

رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".
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