ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

تحرير:احمد سعيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:

اللعب في مايو هذا التوقيت هو الأكثر تأييدًا بين المسؤولين عن كرة القدم في إسبانيا، ويتضمن العودة للعب في منتصف مايو حتى 30 يونيو أو 15 يوليو. وهذا يعني أن الفرق ستضطر إلى لعب مبارياتها كل 3 أيام، وستقام هذه المباريات سواء بحضور جماهير أو لا. وإذا كان هناك حاجة لإكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، فسيكون