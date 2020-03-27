«الإسكندرية تلتزم بالحظر».. والكورنيش وسيلة الترفية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م

غلق المحلات_أرشيفية

التزم السكندريون بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ببدء حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، بينما التزم أصحاب المحال التجارية والمتاجر والمهن الحرفية بقرار الغلق الكامل اليوم الجمعة والسبت، حيث بدت عروس البحر الأبيض المتوسط خالية تماما من الزحام والتكدس، فيما حرص عددًا كبيرًا من المواطنين على المكوث على كورنيش البحر للترفيه عن أنفسهم قبل بدء الحظر. وأشار اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن بعض السكندريين ارادوا التنفيس عن أنفسهم قبل الحظر وتم التنبيه عليهم بالحرص وعدم الاختلاط.

وطافت سيارات تابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قبل بدء حظر التجوال بساعة تقريبا الطرق والميادين والشوارع العامة والرئيسية للتنبيه على المواطنين بضرورة المكوث فى المنزل وعدم المغادرة التزاما بقرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.والتزم المواطنين بقرار الحظر، إذ بدت جميع الشوارع خالية من المارة