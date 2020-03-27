«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

جورج سيدهم

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،

وكشف نقيب المهن التمثيلية أنه يجرى اتصالات من أجل الاتفاق على القرار النهائي المنتظر إعلانه في ظل الأحداث الجارية والقرارات التي تم اتخاذها بسبب وباء الكورونا. وولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه